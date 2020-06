Traiskirchen: Mikl-Leitner bittet Länder um Hilfe

Das seit Monaten konstant überfüllte Erstaufnahmezentrum für Asylwerber in Traiskirchen/NÖ bereitet Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) offenbar Kopfzerbrechen. Laut ihrem Sprecher lag der "täglich pendelnde" Belagsstand in den jüngeren Vergangenheit bei 800 bis 1.000 Personen, vereinbart mit dem Land NÖ sind maximal 480. Weil die meisten Bundesländer die festgelegten Quoten aber nicht einhalten, bittet die Ministerin sie jetzt in persönlichen Briefen um Hilfe. Auch Verteidigungsminister Norbert Darabos ( SPÖ) erhielt ein Schreiben aus dem Innenressort - er möge prüfen, ob nicht eine Unterbringung von Asylwerbern in Kasernen möglich wäre.



Die beiden Erstaufnahmezentren des Bundes, Traiskirchen und Thalham/OÖ, sind überfüllt bzw. an der Obergrenze (bei Thalham liegt diese bei 120 Personen, Anm.). Im niederösterreichischen Erstaufnahmezentrum würden allerdings rund 600 Asylwerber, davon auch viele zahlreiche unbegleitete Minderjährige, zur Übernahme durch ein Bundesland warten. Durchschnittlich müsste jedes Land also nur etwa 65 Personen aufnehmen, rechnet das Innenministerium vor. Gespräche mit den Ländern hätten zwar Verbesserungen gebracht, diese seien aber noch nicht ausreichend.