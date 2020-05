Traisen tritt gegen Donau an

Wir wachsen beständig", erklärt St. Pöltens Rathaussprecher Martin Koutny. Nicht körperlich, vielmehr die "Zimmer frei"-Branche. Die Halbjahresbilanz zeigt, dass die Landeshauptstadt den touristischen Spitzenplatz im Mostviertel verteidigt hat. 39.220 Übernachtungsgästen von Jänner bis Ende Juli bedeuten ein Plus von fast drei Prozent. Bloß bei der Aufenthaltsdauer gibt es einen zarten Rückgang. Folge der "extrem schlechten Witterung" zu Sommerstart.

Österreicher führen das Herkunftsranking zu zwei Drittel an. Gefolgt von Deutschen, Schweizern und Italienern. Tschechen und Polen zeigen verstärkt Flagge. Was tut man durchschnittlich zwei Tage in St. Pölten? "Wir haben sehr viele Business- und Kulturgäste", weiß Rathaus-Tourismuschefin Eva Prischl. "Außerdem punkten wir vermehrt als Standort für Ausflüge nach Wien und in die Wachau."

Damit geht man ebenso auf Messen in die Offensive wie mit dem Radtourismus. Prischl: "Der Traisentalweg bis nach Mariazell bietet sich als tolle Alternative zum Donauradweg an, den eh schon alle kennen." Regionale Packages werden derzeit geschnürt, um sie Radreiseveranstaltern schmackhaft zu machen. "Da haben wir noch einiges vor."