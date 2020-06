Tiefe Trauer um den 14-jährigen Max

Den ganzen Tag über kamen Jugendliche an die Unglücksstelle – gegenseitig spendeten sie sich Trost, zündeten Kerzen an und legten Abschiedsbriefe nieder. So richtig realisiert hat noch niemand, was sich am Ostermontag kurz nach 15 Uhr in der beschaulichen Ortschaft Pitten im Bezirk Neunkirchen nahe des Bahnhofes ereignete. Der 14-jährige Hauptschüler Max M. wurde, wie berichtet, auf der Aspangbahn-Linie von einem Personenzug erfasst. Für den jungen Burschen gab es keine Rettung mehr.

Gleich nach dem Unglück rankten sich die wildesten Gerüchte um den Tod des blutjungen Schülers. Weil er in der jüngsten Vergangenheit einiges zu verarbeiten hatte, wurde auch nicht ausgeschlossen, dass er seinen Lebensmut verloren hatte. Seine Freunde dementieren das jedoch vehement. " Max war gut drauf. Am Montag, kurz vor dem Unglück, haben wir uns noch gesehen und er hat über das ganze Gesicht gestrahlt", schildern die Jugendlichen. Er sei "lebendig" und voller " Lebenslust" gewesen.