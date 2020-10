Therapeut in NÖ soll sich an Frauen vergangen haben

Schlimmer Verdacht in Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich. Ein 45-Jähriger soll über Jahre seine Autoritätsstellung als Psychotherapeut massiv ausgenützt und sich an erwachsenen Personen vergangenen haben. Drei Opfer sind der Polizei bereits bekannt, doch in den Jahren 2013 bis 2019 könnte es zu weiteren sexuellen Übergriffen gekommen sein.

Weitere Opfer?

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems hat die Polizei deshalb ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht. Adrian S., vormals Helmut S., befindet sich derzeit auf freiem Fuß. "Aber wir wissen wo er sich aufhält", berichtet ein Ermittler. Das Landeskriminalamt Niederösterreich führt die Ermittlungen, Hinweise werden an 059133/30-3333 erbeten.