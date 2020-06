Terror-Alarm: 14-Jähriger in U-Haft

Seit acht Jahren lebt der 14jährige Türke. in Österreich. Seine Mutter hat in St. Pölten einen Job gefunden, der 14-Jährige ging bis zum vergangenen Dienstag in der Landeshauptstadt zur Schule.

Jetzt sitzt der Bursche in Haft, Verfassungsschützer hatten ihn am Dienstagnachmittag in St. Pölten festgenommen. Der Verdacht: Der Schüler soll im Namen des Dschihad Anschläge in Österreich geplant haben.

Im Verhör gab er an, dass er unter anderem den Westbahnhof in die Luft hätte sprengen wollen. Anleitungen für den Bau einer Höllenmaschine hatte er sich bereits aus dem Internet heruntergeladen. „Die dafür nötigen Gegenstände hätte er sich noch besorgen wollen“, berichtet ein Ermittler. Bevor es aber so weit kam, griff die Polizei ein.

Der 14-Jährige soll aus seiner Gesinnung kein Geheimnis gemacht haben. Über einschlägige Internetforen und Social Media holte er sich Informationen über die Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Der Jugendliche wollte sich der Terrorgruppe sogar anschließen.

„Er wollte nach Syrien reisen, um dort zu kämpfen“, berichtet ein Fahnder. Insider berichten weiters, dass er Kontakte in radikale tschetschenische Kreise in St. Pölten gesucht haben soll (siehe Beitrag rechts). „Die Radikalisierung schritt im Laufe der Zeit immer weiter voran“, sagt ein Ermittler.

Die Festnahme war kein Schnellschuss: Der 14-Jährige stand bereits seit einem Monat unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Bei den Befragungen durch die Beamten soll sich der Jugendliche (er ist türkischer Staatsbürger) sehr selbstbewusst geben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Auch wird ermittelt, ob es Hintermänner gibt.