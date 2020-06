Team Stronach rät zum Zusperren

An den Budgetplänen des Landes stößt sich Stronach-Mann Walter Laki: Die Mitarbeit von IHS-Experten bei der Haushaltserstellung diene lediglich der Verschleierung vorhandener Budgetlücken. "Die aktuelle Darstellung des Landes ist eine reine Farce." Niederösterreich nehme nicht nur für Projekte Kredite auf, "sondern beispielsweise auch schon für Beamtengehälter. Das sagt der Landesrechnungshof", wettert Laki. Um den finanziellen Spielraum des Landes zu erhöhen, rät Laki zur Reduktion von Beamten.

Auch in Sachen Infrastruktur hat Laki einen Vorschlag. Er hat die jüngst beschlossene Umfahrung Zwettl noch einmal durchgerechnet. In einem Brief informiert er den Zwettler Bürgermeister, wie seiner Meinung nach 37 Millionen Euro beim 173-Millionen-Projekt eingespart werden könnten. "Ich rate dem Bürgermeister, er möge meine Finanzierung nehmen und jedem Zwettler Bürger 2500 in bar schenken."

Zur Frage nach Zustimmung oder Ablehnung des Budgetentwurfs kommende Woche im Landtag hat Parteiobfrau Heiser-Fischer keine Meinung und verweist an Walter Laki. Laut diesem werde das Team Stronach "nicht einmal im Traum" zustimmen.

"Wer tatsächlich meint, dass sechs bis acht Landeskliniken für Niederösterreich ausreichen würden und damit drei Viertel der aktuell 27 Standorte zusperren will, der sollte sich am besten selbst wegrationalisieren", kontert ÖVP-Landesgeschäftsführer Gerhard Karner. "Eine Chaos-Truppe, die zwar von Fusionen schwafelt, aber selbst aufgespalten wurde und seit einem Jahr um das Geld der niederösterreichischen Steuerzahler streitet, ist die größte Geldverschwendung."