Taxifahrer nach Pinkelpause auf Autobahn überfallen

Gmunden

Linz

Wien

Loosdorf

Taxilenker

Handtasche verstaute, nützte

Mercedes

Loosdorf

Polizei

Der Vorfall begann harmlos. Ein Pärchen stieg gegen vier Uhr Früh auf dem Rathausplatz in(OÖ) in dasTaxi des 35-jährigen Lenkers und gab an, nachfahren zu wollen. Auf dem Weg dorthin wurde das Fahrziel allerdings aufgeändert. Für einePinkelpause hielt der Taxler in einer Pannenbucht auf der A1 beiseinen Wagen an. Als der 28-jährige FahrgastMilos N. wieder auf der Rückbank Platz genommen hatte, zückte er plötzlich eine Pistole und hielt sie deman den Hals. Dieser wurde aufgefordert, seine beiden Geldbörsen herauszurücken. Als die Frau, deren Identität noch unklar ist, die Portemonnaies in ihrerder Taxifahrer die Chance zur Flucht und sprang aus dem. Der 35-Jährige rannte über die Autobahn und versteckte sich in einem Nebenort von. Dort fand ihn ein Lieferant, der diealarmierte.

Hinweise an das Landeskriminalamt: 059/133-30 3333