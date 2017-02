Taschendieb erbeutet vierstelligen Betrag

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 2. Februar 2017 einer Frau in einem Lebensmittelgeschäft in Unterzögersdorf, im Bezirk Korneuburg, die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche samt der darin befindlichen Geldbörse. Mit den dabei erbeuteten Bankomat- bzw. Kreditkarten hob der Täter bei einem Bankomat in Stockerau Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

Derselbe Täter stahl wenige Tage später, am 9. Februar 2017, in einem Lebensmittelgeschäft in Ebreichsdorf, im Bezirk Baden, die Geldbörse einer Kundin und hob anschließend mit den dabei entwendeten Bankomatkarten Bargeld von deren Konto ab. Die Behebungen wurden bei einem Bankomat in Weigelsdorf, ebenfalls im Bezirk Baden, durchgeführt. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Stockerau, Telefonnummer 059133-3249, erbeten.

Kein Einzelfall, denn bereits im Dezember des Vorjahres hatte ein unbekannter Täter im Bezirk Mödling einer Pensionistin ihre Bankomatkarte entwendet und daraufhin einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto abgehoben.