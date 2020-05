Wachstum wird in Taiwan groß geschrieben. Denn nicht nur, dass sich auf nur 36.000 qkm Landesfläche rund 22 Millionen Menschen tummeln. Vielmehr ist die Hauptstadt Taipei auch die am schnellsten wachsende Stadt ganz Asiens. Sehenswert ist Taipei vor allem wegen seines kulturellen Erbes, das Meisterwerke asiatischer Tempelkunst sowie die größte chinesische Kunstsammlung der Welt zu bieten hat. In der Inselmitte sind besonders der Sonnenmond-See, der Jadeberg und die Gebirgsbahn nach Alishan schöne Attraktionen. Zudem gibt es in Taipei landesweit über 500 Tempel und Schreine.