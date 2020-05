Täter ging nach Bankraub mit Kinderwagen spazieren

Sehr sicher dürfte sich ein Räuber am Dienstag in Wiener Neustadt gefühlt haben. Nur wenige Minuten nach der Tat spazierte er zusammen mit einem Kinderwagen in der Nähe des Tatorts herum. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte er identifiziert und verhaftet werden.

Gegen 12.30 Uhr stürmte der mit Schal und Kapuze maskierte Gerhard A. (35) die Raiffeisen-Filiale in der Pottendorferstraße. Dem Bankmitarbeiter hielt er einen Zettel mit der Aufschrift „das ist ein Überfall. Geld her!“ unter die Nase. Unter der Jacke fuchtelte er mit einem Pistolen-ähnlichen Gegenstand herum. Mit mehreren Tausend Euro flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Friedhof.