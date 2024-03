Syrische Brüder wollen Stadt einkochen

„Wir bekommen beste Bewertungen und sind in Amstetten vorne dabei“, freut sich Diars Bruder Degwar über das Lob für die Küche seines Bruders. Er ist mit zehnjähriger Erfahrung im Gastro-Service für das Wohlgefühl der Gäste am Tisch verantwortlich ist.

Spezielle Karte

Das stylische „Mamas“ in der Amstettner Wienerstraße habe man als „Fast-Soulfood“-Lokal konzipiert, so Diar. „Alle Speise sind frisch und auch take away zu haben. Der Kundenansturm zur Eröffnung war gewaltig“, freut er sich über die Resonanz. Die Speisen mit arabisch-griechischen Wurzeln werden im Mamas durch ein auffälliges Burger-Konzept ergänzt. Diars spezielle Smash-Burger sind mit außen knusprig und innen sehr saftigen Pattys gefüllt. Wer es fleischlos anlegt, dem werden Pilz- oder Eier-Pattys schmackhaft gemacht.