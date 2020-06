Suche nach Partnerbetrieben

Noch kann jeder mitmachen. Es müssen nur bestimmte Kriterien erfüllt werden.“ Hannes Weitschacher, Geschäftsführer der „ Weinviertel Tourismus GmbH.“, will im Rahmen der Landesausstellung „Brot und Wein“, die in Asparn an der Zaya und Poysdorf abgehalten wird, allen Besuchern die Vielfalt der Region aufzeigen. „Wir suchen daher Partnerbetriebe, die auf Kostbares und Entdeckenswertes aufmerksam machen wollen“, sagt Weitschacher. Für Gastwirte, Winzer, Heurigenbetriebe, Beherberger, Bäcker, Mühlenbetreiber oder Direktvermarkter wurde von Weitschacher und Johannes Wolf, dem „LEADER-Geschäftsführer“ ein attraktives Partnerprogramm zusammengestellt.

Weitschacher: „Es haben sich bereits an die 150 Betriebe bei uns gemeldet, wir hoffen aber, dass bis zur Voranmeldefrist, dem 21. März, noch einige dazu stoßen.“

Ein Erfolg wird die Landesausstellung laut Weitschacher nur dann, wenn es gelingt, das Weinviertel als Ganzes sowohl als vielfältig und erlebnisreich, authentisch und originell, als auch genussvoll und spannend zu präsentieren.

All jene, die als Partner der Landesausstellung mitmachen möchten, müssen sich aber dafür auch qualifizieren und bereit sein, Zeit und etwas Geld (280 Euro) zu investieren.

Im Gegenzug werden alle „qualifizierten“ Partnerbetriebe auf der Homepage der Weinviertel Tourismus GmbH., auf einer Landkarte und anderen Werbemitteln beworben. Und: Jeder Partnerbetrieb wird von den Touristikern an die Ausstellungsbesucher vermittelt. Und: Alle Partnerbetriebe werden sowohl zu einer Exkursion zu den tollsten Destinationen des Weinviertels eingeladen und erhalten zudem die Gelegenheit, die Landesausstellung schon vor ihrer offiziellen Eröffnung in Poysdorf und Asparn zu besuchen. „Damit jeder mitreden kann, denn danach hat keiner mehr die Zeit zu einem Besuch der beiden Ausstellungen“, erklärt Weitschacher.

leader@weinviertelost.at

www.weinviertelost.at

genuss@weinviertelost.at