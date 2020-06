Streit um das erste Auto

Eine dreiviertel Pferdestärke aus eineinhalb Liter Hubraum: Fast elf Jahre lang wurde in den Werkstätten der HTL in Steyr geplant, gehämmert, geschraubt. Seit kurzem ist der erste wissenschaftliche Nachbau des legendären Marcus-Wagens II fertig. Seit gestern ist das geschichtsträchtige Automobil des Wiener Erfinders mit deutschen Wurzeln nun erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen. Aufgehängt an vier starken Stahlketten und unerreichbar vor allzu neugierigen Entdeckerhänden ist die Benzinkutsche das Highlight bei der Sonderausstellung "80 Jahre Wiederkehr der Fusion von Steyr, Daimler und Puch" zur gleichnamigen Aktiengesellschaft.

Einen Besuch ist aber nicht nur das Ur-Automobil wert. Auch die anderen ausgestellten Automobile rot-weiß-roten Entwicklungsursprungs sind Hingucker.