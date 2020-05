Steffis Lieblingsstrecke in der Freudenau

Gestartet wird vom Lusthaus bei der Prater Hauptallee. Öffentlich mit der Autobuslinie 77 A, Station Lusthaus, zu erreichen. Für Autofahrer stehen Parkplätze zur Verfügung.



Hinter dem Lusthaus befindet sich die Gärtnerstraße. Biegen Sie in die Straße ein und laufen Sie den gestreiften türmen entgegen. Am Ende der Gärtnerstraße bei der Kleingartenanlage laufen Sie links am Kompostplatz vorbei. Dann immer geradeaus entlang der Pferderennbahn und unter einer Unterführung durch. Laufen Sie den Asphaltweg entlang, am Ende biegen Sie links in den Schotterweg ein. Laufen Sie entlang des Kanals bis zu dem Wegweiser, der in die Freudenau führt. Hinter dem Drahtzaun biegen sie links ab und laufen dann den breiten Kiesweg entlang. Bei einer Gabelung (siehe Video)laufen Sie hinunter und folgen dem Stadtwanderweg Nummer Neun in den Wald. Dieser Weg führt Sie wieder zum Ausgangspunkt zurück.