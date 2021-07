Start für dreispurigen Ausbau der A4

Mehr Sicherheit wird laut Bures auch das mit 1. Juni 2014 generell in Kraft tretende Lkw-Verbot auf der linken Spur bei drei-oder vierspurigen Autobahnen bringen. An zusätzlichen Maßnahmen sind an der A4 ein Überholverbot von Lkw über 3,5 Tonnen von Fischamend bis Neusiedl geplant, weiters Radaranlagen an unfallträchtigen Stellen sowie die Möglichkeit zu Abstandskontrollen. Laut Asfinag ist zu dichtes Auffahren Schuld an jedem fünften Unfall. Auf der Ostautobahn sei zumeist ein Lkw beteiligt, was längere Aufräumarbeiten und damit verbunden Stauungen bedeute, wurde die Ist-Situation charakterisiert. Im Herbst 2015 wird ein Verkehrskontrollplatz bei Bruck an der Leitha fertiggestellt sein.

Insgesamt ist die Ostautobahn 66 Kilometer lang. Parallel zum dreispurigen Ausbau werden Lärmschutzmaßnahmen gesetzt. Für den Abschnitt Fischamend bis Neusiedl am See sei man bereits an den Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung dran, so Schedl.