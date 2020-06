Stadt will sich Stiftung einverleiben

Die Herta Scheiner Stiftung besteht seit 1992. Ihr Name geht auf das Kaufhaus Scheiner zurück, das Herta Scheiner ihrem damaligen Steuerberater Otto Frummel mit der Auflage schenken wollte, dass Frummel und seine Nachkommen das damals schon seit 100 Jahren bestehende Kaufhaus noch weitere 100 Jahre betreiben. Frummel lehnte die Schenkung ab und Herta Scheiner stimmte in der Folge einer Stiftung zu, in die ihr Vermögen – rund 32 Millionen Schilling – eingebracht wurde.

Die durchschnittlichen jährlichen Erträge der Stiftung betragen 40.000 Euro. Bis zum Jahresbeginn 2012 hat die Stiftung bereits an die zwei Millionen Euro ausgeschüttet. Begünstigte sind unter anderem die Feuerwehr aber auch die Stadtgemeinde Laa.