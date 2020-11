Wirbel um Schulschließung in St. Pölten

Die Volksschule im St. Pöltner Ortsteil Ratzersdorf wird in Form einer Mehrklassenstufe (1. bis 4. Schulstufe) geführt. Recht kurzfristig, also am Sonntag vor dem Lockdown, erfuhren die Eltern, dass die Klasse aufgrund der Pandemie geschlossen wird.

"Die Öffnung der Schule wäre moralisch richtig gewesen", sagt nun SPÖ-Nationalratsabgeordneter Robert Laimer. Zehn Eltern haben sich nun für ihre Kinder ein privates Betreuungsangebot gesucht, zwei Kinder werden in der Volksschule Pottenbrunn betreut.

"Entscheidung ist vertretbar"

"Es handelt sich um eine zusätzliche Fahrzeit, die nur wenige Minuten beträgt. Wir denken, dass das vertretbar ist", weist die NÖ Bildungsdirektion die Vorwürfe des Politkers zurück. Denn die Lernschmiede in Ratzersdorf ist eine Expositur der Volksschule Pottenbrunn.

"Die Entscheiung war nicht nur mit der Bildungsdirektion, sondern auch mit der Stadt abgesprochen", betont Michael Lahnsteiner, Direktor der Volksschule Pottenbrunn. In dem Gebäude ist übrigens auch noch der örtliche Kindergarten untergebracht.