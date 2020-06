St. Pölten wird weiter verbunkert

Ist St. Pölten zu wenig garagiert? Die Zahlen lassen einen anderen Schluss zu: Die Stadt hat 6600 Parpklätze, davon sind nur 1150 auf Freiflächen. Die Innenstadt wird von zehn Tiefgaragen gesäumt. Ihr durchschnittlicher Auslastungsgrad liegt bei 60 Prozent. Je näher zum Kern, desto voller sind sie aber.

"Man lotet halt derzeit aus, ob sich ein privatwirtschaftliches Projekt aufstellen lässt", weiß Stadtbaudirektor Kurt Rameis zum Bischofsgarten. Zumal die Stadt lieber knappes Geld in Öffis stecke. Vier Garagen in der engen Klostergasse sorgen ihn angesichts der Kerntangente Nord nicht. Und was ist, wenn Autos Auslaufmodelle werden? Wildburger: "Egal, mit welcher Antriebsenergie: Der Pkw wird garantiert noch die nächste Generation begleiten."