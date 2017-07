St. Pölten: Vandalen am Hauptfriedhof

Wut und Fassungslosigkeit herrscht bei jenen Besuchern, die dieser Tage am Hauptfriedhof in der Goldegger Straße in St. Pölten unterwegs waren. Vandalen hatten in der Nacht auf den 16. Juli neun Gräber schwer beschädigt. "Es wurden mehrere Grabsteine umgestoßen", berichtet ein Ermittler.

Wer hinter der Tat steckt, ist noch völlig unklar. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. "Diese können an jeder Polizeidienststelle gemeldet werden", heißt. Wie hoch der Schaden ist, muss ebenfalls noch geklärt werden. Denn die Fahnder konnten noch nicht mit jedem der betroffenen Grabbesitzer Kontakt aufnehmen.