St. Pölten: Rasanter Zug bringt Zuzug

Es ist vergleichbar mit der Eröffnung der Kaiserin Elisabeth-Bahn 1860, als sich die Bevölkerung innerhalb von zehn Jahren auf 15.000 verdreifachte“, prophezeit City-Mastermind Josef Wildburger. Gut, von derzeit 52.206 Bürgern auf 150.000 hochzuschnellen, sei zwar unrealistisch, aber: „ St. Pölten täte gut daran, sich auf einen gesteigerten Zuzug vorzubereiten.“

Ab 9. Dezember nämlich, wenn die neue Westbahn mit der Fahrplanumstellung in bloß 25 Minuten zwischen der Bundes- und der Landeshauptstadt pfeilt. Was Bürgermeister Matthias Stadler als „Meilenstein für die Stadtentwicklung“ wertet, gründet für Wildburger auf unübersehbaren Fakten: „Es gibt rund um Wien wenige so gute Ansiedlungsgebiete wie St. Pölten, aber alle anderen sind schon besetzt.“

Potenzielle Zuzügler werden freilich nicht mit Aggressivwerbung konfrontiert. „Wir stellen uns nicht mit einem Standl in Wien auf den Rathausplatz und sagen, übersiedelt‘s zu uns“, erklärt Rathaussprecher Martin Koutny. Man werbe subtiler mit Inseraten in den Immo-Beilagen von Tageszeitungen, auf Immo-Messen von Cannes bis München und bei Wirtschaftsveranstaltungen. Gewollt sei „gesundes Wachstum in vernünftigem Rahmen“ und keine Bevölkerungsexplosion.