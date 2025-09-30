Gewalttat in St. Pölten: 16-Jähriger nach Wifi-Kurs brutal attackiert

Eine äußerst brutale Attacke am helllichten Tag beschäftigt derzeit die Polizei in der Landeshauptstadt St. Pölten . Wie der KURIER erfuhr, wurde ein 16-Jähriger von mindestens acht Angreifern krankenhausreif geschlagen.

"Mein Sohn musste im Universitätsklinikum operiert werden, sie haben ihm den Kiefer gebrochen", erzählt seine Mutter im Gespräch mit dem KURIER. Der Vorfall passierte im Süden St. Pöltens.

Familie hat Rechtsanwalt eingeschaltet

Der Jugendliche hatte am vergangenen Dienstag einen WIFI-Kurs besucht und gegen 11.45 Uhr das Gebäude verlassen. Plötzlich wurde er von einer Gruppe in die Mangel genommen, die mutmaßlichen Täter schlugen ihm brutal ins Gesicht.

Die Angreifer, bei denen es sich um Tschetschenen und Albaner handeln soll, gaben später an, dass sie von dem 16-Jährigen zuvor beschimpft worden seien. "Stimmt alles nicht, das entspricht nicht der Wahrheit", betont die Mutter.