Gewalttat in St. Pölten: 16-Jähriger nach Wifi-Kurs brutal attackiert
Eine äußerst brutale Attacke am helllichten Tag beschäftigt derzeit die Polizei in der Landeshauptstadt St. Pölten. Wie der KURIER erfuhr, wurde ein 16-Jähriger von mindestens acht Angreifern krankenhausreif geschlagen.
"Mein Sohn musste im Universitätsklinikum operiert werden, sie haben ihm den Kiefer gebrochen", erzählt seine Mutter im Gespräch mit dem KURIER. Der Vorfall passierte im Süden St. Pöltens.
Familie hat Rechtsanwalt eingeschaltet
Der Jugendliche hatte am vergangenen Dienstag einen WIFI-Kurs besucht und gegen 11.45 Uhr das Gebäude verlassen. Plötzlich wurde er von einer Gruppe in die Mangel genommen, die mutmaßlichen Täter schlugen ihm brutal ins Gesicht.
Die Angreifer, bei denen es sich um Tschetschenen und Albaner handeln soll, gaben später an, dass sie von dem 16-Jährigen zuvor beschimpft worden seien. "Stimmt alles nicht, das entspricht nicht der Wahrheit", betont die Mutter.
Die Familie, die ein Geschäft im Norden der Stadt betreibt, hat nun einen Rechtsanwalt eingeschaltet; Anzeige wurde ebenfalls erstattet. Mittlerweile konnte der junge Türke das Krankenhaus zwar wieder verlassen, mit Schmerzen hat er dennoch noch zu kämpfen.
"Es ist einfach schrecklich, wie man so rücksichtslos auf einen Menschen einprügeln kann", sagt die Frau. Die Täter sollen bereits allesamt namentlich bekannt sein.