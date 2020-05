Wer auf der Suche nach dem großen Glück ist, findet es vielleicht in Sri Lanka. Denn übersetzt heisst der Name des asiatischen Staates nichts anderes als "glückliches Land". Zwar herrscht in Sri Lanka seit fast zwei Jahrzehnten Bürgerkrieg, doch Touristen sollten sich davon nicht abschrecken lassen. Denn das frühere Ceylon entschädigt für diese politische Schattenseite auf mehrfache Weise. In der Tat findet man hier einiges, was zum Wohlbefinden beitragen kann. Das türkisblaue Meer, warme Temperaturen und eine ausgesprochen schöne Landschaft haben paradiesischen Charakter.