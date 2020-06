SPÖ-Stadträte sollen nicht mehr antreten dürfen

Am Donnerstag, dem 27. November, soll die SPÖ-Kandidatenliste beschlossen werden. Doch schon jetzt machen Meldungen die Runde, wonach Vizebürgermeister Bruno Fischer und die Sozialstadträtin Brigitta Leidner nicht mehr kandidieren sollen.

Während Fischer ebenso wie Bürgermeister Richard Hemmer diese Meldungen vor der SPÖ-Mitgliederversammlung nicht kommentieren möchte, bestätigt Leidner, dass sie nicht mehr auf der Wahlliste stehen werde. Das sei eine Entscheidung des Herrn Bürgermeister gewesen, meint sie, die sie respektiere. Der Grund für die Entscheidung von Stadtchef Richard Hemmer kenne sie jedoch nicht, er sei ihr noch nicht mitgeteilt worden.

"Mir geht es natürlich nicht so gut, weil ich den Job sehr gerne gemacht habe", sagt Leidner, die für Soziales zuständig ist, im Gespräch mit dem KURIER. Seit fünfeinhalb Jahren sitze sie in Bruck/ Leitha im Gemeinderat, vor drei Wochen sei ihr die Entscheidung mitgeteilt worden. Das Mandat will sie bis zur Gemeinderatswahl allerdings nicht zurücklegen.

Leidner, die auch Bezirksobfrau der Volkshilfe ist, will sich künftig nun auf diese Tätigkeit konzentrieren und "dort die Bevölkerung beraten und begleiten".