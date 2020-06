Spezialcomputer für Wachkoma-Patienten

Pferderennen – in schnellem Galopp sausen die kleinen Figuren über den Bildschirm. Mario fixiert sie gebannt mit den Augen, lacht. Doch leider, sein Pferd verliert und er damit 200 Euro, die er virtuell gesetzt hat.

So weit nichts Ungewöhnliches: Ein junger Mann, der Computer spielt. Doch an Mario ist nichts gewöhnlich. Der 22-Jährige aus Vösendorf, Bezirk Mödling, liegt seit einem schweren Mopedunfall am 5. Mai 2008 im Wachkoma (siehe unten). Er kämpft sich Stück für Stück ins Leben zurück. Seit er einen Spezialcomputer nutzen kann, den er mittels Augenbewegungen steuert, haben sich sein Gesundheitszustand und seine Lebensqualität stark verbessert. Das 24.000 Euro teure Gerät wurde vergangenes Jahr durch Spenden organisiert.