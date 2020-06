Sozialmarkt unterstützte 20.000 Bedürftige

Zehn Jahre feierte die größte niederösterreichische Sozialmarkt-Organisation "SAM NÖ" am Freitag im Cinema Paradiso. Ursprünglich gegründet, um übrig gebliebenes Brot aus den Supermärkten an Bedürftige zu verteilen, entwickelten sich sieben fixe Sozialmarkt-Standorte und zwei mobile Märkte im Most- und im Waldviertel. Die Bilanz ist beeindruckend: Rund 20.000 Menschen wurden unterstützt. Insgesamt wurden dabei 8000 Tonnen Waren bewegt, die ansonsten vernichtet worden wären. Etwa 440.000 Arbeitsstunden haben die Helfer ehrenamtlich in den ersten zehn Jahren investiert.

"Neben der Möglichkeit des günstigen Einkaufs für sozial bedürftige Menschen bringt diese Initiative auch Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose", gratulierte Soziallandesrätin Barbara Schwarz.