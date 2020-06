Sofia darf bei Mama bleiben

Die Flucht ist zu Ende. Sichtlich erleichtert ist Sofias Familie am Donnerstag aus Gran Canaria heimgekehrt, wo sie aus Angst vor der Kindesabnahme untergetaucht war.

„Wir sind super glücklich, dass wir wieder als Familie auf die Straße gehen können, ohne dass uns jemand bedroht. Auf der anderen Seite ist da noch die Ungewissheit“, erzählt die Mama des kleinen Mädchens. Zumindest vorerst kann Sofia wieder beruhigt im eigenen Heim einschlafen. „Ich habe mich am Donnerstag zu ihr ins Bett gelegt und ihr gesagt,wir wären nicht hier, wenn du nicht sicher wärst‘.“

Wie berichtet, darf Sofia nun vorläufig bei ihrer Mama, ihrem Stiefvater und ihrem kleinen Bruder in NÖ bleiben, dem Ort wo sie aufgewachsen ist. In dem seit Jahren schwelenden Sorgerechtsstreit hat der leiblichen Vater, ein Italiener, vor vier Jahren das Sorgerecht beantragt. Es wurde ihm von sämtlichen Gerichten zugesprochen. Allerdings habe er laut Sofias Anwältin, Astrid Wagner, das Mädchen in der Zeit nie gesehen.

Als Sofia Ende Juli nach Italien gebracht werden hätte sollen, tauchte sie mit ihrer Mama unter. Dann das Happy End: Das Bezirksgericht Wr. Neustadt setzt am Mittwoch die Vollzugsschritte zur Abnahme des Kindes aus, bis in Italien die Obsorge neu geprüft wurde. Das Jugendgericht in Venedig hat bereits ein Gutachten erhalten, wonach Sofia eine Persönlichkeitsstörung drohe, sollte sie aus ihrer Familie herausgerissen werden. Zudem hätte sich laut Wagner in den vergangenen Jahren die Faktenlage geändert. Die Rückführung nach Italien sei nicht im Sinne des Kindeswohls.

Während die Gerichte arbeiten, will Sofias Mama nun mit dem leiblichen Vater eine einvernehmliche Lösung finden. „Er ist ja ihr Vater, das kann er seinem Kind ja nicht antun wollen“, ist sie zuversichtlich. Sofias Stiefvater spricht von einem „ Etappensieg“. Auch einen „Plan B“ gibt es: Falls Italien wider Erwarten nicht einlenken sollte, werde man rechtlich gegen das Land vorgehen, erklärt Wagner.