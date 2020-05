Sorge der Jäger um zugewanderte Elche

Aufregung und Begeisterung sind groß unter der Jägerschaft im Bezirk Krems: Der Elch ist nach längerer Pause wieder einmal zu Besuch. Seit geraumer Zeit zeigen Trittsiegel, dass zwei junge Elche zwischen Manhartsberg und Drosserwald umherziehen. Jetzt gibt es sogar ein Beweisfoto. In die Freude mischt sich allerdings Sorge. Denn 1995 wurde ein Elch in dieser Gegend getötet, obwohl die Tiere streng geschützt sind. Der Schütze wurde nie ausgeforscht.



Erhard Brandstätter, Landesjägermeister-Stellvertreter, erinnert sich mit Unbehagen an den Vorfall vor 16 Jahren. Damals hatten Jäger einen erlegten, 200 Kilo schweren Jungelch im Gemeindegebiet von Strass, Bezirk Krems, gefunden. Der war eindeutig mit einem Jagdgewehr erlegt worden. Brandstätter setzte damals sogar eine Belohnung von 10.000 Schilling aus, doch die Hinweise blieben aus.