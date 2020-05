Sollenau: Familie verlor durch Brand ihr Haus

Neun Tage vor dem Heiligen Abend steht eine dreiköpfige Familie aus Sollenau, Bezirk Wiener Neustadt, quasi auf der Straße. Ein verheerender Brand hat das Haus von Birgit (36) und David Tomic (40) und ihrer vierjährigen Tochter Julia in Schutt und Asche gelegt. Der Familie ist nichts geblieben, außer das, was sie am Leib trugen. Arbeitskollegen des Paares, das beim Wiener Neustädter Flugzeugbauer Diamond Aircraft beschäftigt ist, haben nun eine Hilfsaktion für die Familie ins Leben gerufen.

Die Drei waren vergangenen Samstag gerade beim Einkaufen, als zu Mittag die Hiobsbotschaft aufs Handy kam. „Der Brandmelder der Alarmanlage hat angeschlagen. Wir wurden per SMS informiert“, schildert David Tomic. Der 40-Jährige ahnte Schlimmes und fuhr sofort nach Hause. In der Wohnsiedlung hörte er bereits die Sirenen der Feuerwehrfahrzeuge hinter sich.