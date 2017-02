Soko Weinviertel klärte Einbruchsserie auf

Die Liste der strafbaren Handlungen der Beschuldigten ist lang: 342 strafbare Handlungen, davon 211 Einbruchsdiebstähle in Vereinshäuser, Weinkeller, Jugendheime, Heurigenbetriebe und Gasthäuser, 125 Zeitungskassendiebstähle, zwei sonstige Diebstähle, eine Sachbeschädigung und drei Urkundenunterdrückungen. Was nach einer professionellen Tätergruppe klingt, handelt sich in Wahrheit um eine Familie aus dem Bezirk Gänserndorf. Die Eltern gingen gemeinsam mit dem Stiefsohn und einem Bekannten auf Diebestour. Laut Polizei wurden die Taten im Zeitraum von September 2015 bis September 2016 in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf verübt. Das Diebesgut konnte 30 verschiedenen Tatorten zugeordnet werden. Die Gesamtschadenssumme beträgt 283.000 Euro.

Foto: /Natascha Marakovits Heinz Kirchner, Bezirkspolizeikommandant von Gänserndorf, erklärt, wie die Beamten auf die Spur der Täter gekommen sind: "Am 15. August 2016 versuchten unbekannte Täter eine Zeitungskasse zu stehlen. Dabei wurden sie von Beamten der Polizeiinspektion Hohenau an der March beobachtet. Als sie die Polizisten beobachteten, flüchteten sie." Die Beamten hatten sich das Kennzeichen notiert und stellten fest, dass das Fahrzeug im Februar 2016 im Gemeindegebiet Hohenau an der March gestohlen worden war.

Besitzer gesucht

Nach umfassenden Ermittlungen konnte der Zulassungsbesitzer des Fluchtfahrzeuges, ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf ausgeforscht werden. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung am 2. September wurden zahlreiche Einbruchsgegenstände gefunden. Schließlich konnten drei weitere Beschuldigte, sein 16-jähriger Stiefsohn, seine 36-jährige Frau sowie ein 36-jähriger Mann ausgeforscht werden. Die vier Beschuldigten zeigten sich geständig. Sie wurden angezeigt.

"Ein besonderer Dank gilt den Kollegen der Polizeiinspektion Hohenau an der March und Mistelbach. Sie haben Knochenarbeit geleistet und in mühsamer Arbeit Mosaiksteine zusammengesetzt. Dadurch ist wieder Ruhe in den Kellergassen eingekehrt", sagt Landespolizeidirektor Franz Prucher.

Alle Gegenstände konnten noch nicht ihren Besitzern zugeordnet werden (siehe Foto). Wer sein Hab und Gut erkennt, kann sich bei der Polizeiinspektion Hohenau an der March unter der Tel. 059 1333 207100 melden.