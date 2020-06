So hungrig ist die größte Schule

Es ist sechs Uhr Früh. Das Gelände der größten Schule Mitteleuropas – der HTL Mödling – ist noch wie leergefegt. Doch zwei Stunden bevor die ersten Schüler zum Unterricht erscheinen, herrscht zumindest in der Küche geschäftiges Treiben. Da wird abgewaschen, das Frühstücksbuffet gerichtet und fürs Mittagessen vorgekocht. 24 Mitarbeiter, darunter vier Köche, sind in der HTL für das leibliche Wohl der Studiosi und Heimbewohner zuständig – seit September in einem nagelneuen Restaurant, das auch Besuchern offensteht, sowie in vier im Schulgebäude verteilten Bistros.

"Es wird täglich frisch gekocht", erklärt Chef und Haubenkoch Christian Brodträger. Und zwar drei Mal täglich. Die Mengen an verarbeiteten Lebensmitteln sind gigantisch. Täglich werden zwischen 800 und 900 Mittagessen im Restaurant ausgegeben. Alleine 80 Kilo Rindfleisch werden pro Tag für die Bistro-Burger verbraucht. Gibt es Ripperl, werden die zu Mengen á 500 Kilogramm angeliefert.

Doch auch 200 Kilogramm Obst und Gemüse landen täglich auf den Tellern der Schüler. Kein Wunder, besuchen doch 3500 Burschen und Mädchen die höheren Abteilungen, die Kollegs oder Fachschulen. Der Frauenanteil in der HTL beträgt 20 Prozent. Auch 495 Mitarbeiter, 405 davon Lehrer, wollen verköstigt werden.