So geht's - Gewinnspielmechanik

1. Registriere dich bei der Milka Kuh-Suche

Um bei der größten Milka Kuh-Suche aller Zeiten mitzumachen, registriere dich bitte zunächst. Das geht ganz einfach über das Registrier-Formular. (Link siehe unten). Nach dem Absenden wird dir eine E-Mail zugeschickt. Hier nur noch den Link bestätigen und schon kann es losgehen! Es entstehen natürlich keine Kosten für dich.

2. Kuh-munity Mitglieder - aufgepasst!

Für euch ist die Anmeldung noch leichter. Bitte einfach mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Kuh-munity Passwort einloggen. Dann nur noch die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen der Aktion bestätigen und schon seid ihr dabei.

Außerdem bekommt ihr pro Hinweis, den ihr sammelt, 50 Kuhflecken auf das Kuh-munity Konto.

3. Dein persönliches Konto

Sobald dein Kuh-Sucher-Account aktiv ist, hast du Zugriff auf dein persönliches Konto. Hier kannst du nicht nur alle gesammelten Hinweise eintragen, sondern auch direkt verfolgen, wie viele Hinweise du bereits gesammelt hast und wann du die nächste Gewinnstufe erreichst.

Außerdem kannst du dein Konto mit vielen unterhaltsamen Elementen ganz persönlich gestalten.

4. Hinweise sammeln

Vom 01.09.2011 bis zum 04.12.2011 hast du die Möglichkeit alle 36 Hinweise zu sammeln.

16 Hinweise sind in den neuen limitierten Milka 100g Aktionstafeln "Die Kuh ist weg" versteckt: Alpenmilch, Milchcrème mit Haselnusskrokant, Schoko-Birne und Milka á la Vanille-Pudding.



Weitere Hinweise gibt es zum Beispiel bei den Milka Städteevents (Link siehe unten) und auf vielen weiteren Internetseiten zu entdecken.

Im Aktionszeitraum werden immer wieder neue Hinweise verteilt. Natürlich informieren wir dich, wenn neue Hinweise auftauchen, die du dann aufspüren kannst.



Alle Informationen und Tipps rund um das Aufspüren der Hinweise findest du unter dem unten angeführten Link..

Alle Hinweise kannst du in deinem persönlichen Konto eintragen und so deinen Status permanent einsehen. Je mehr Hinweise du sammelst, desto attraktiver werden die Gewinne, da du dir so neue Gewinnstufen erspielst.

Und auch dein Status verändert sich, so kannst du es vom Anfänger bis zum Super-Profi bringen!

5. Gewinne attraktive Preise

Schon mit der Eingabe deines ersten Hinweises sicherst du dir einen garantierten Sofortgewinn. Durch das Sammeln weiterer Hinweise nimmst du automatisch an der jeweiligen Verlosung um folgende Preise teil:





Je mehr Hinweise du also findest, desto größer ist deine Chance auf einen der vielen Preise.

Wenn du noch mehr zu den vielen Gewinnen erfahren möchtest, schau doch einfach auf die Milka Gewinneseite.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren aus Deutschland und Österreich. Einsendeschluss ist der 4.12.2011. Die Gewinner werden nach Abschluss der Aktion per Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Weitere Informationen zum Gewinnspiel und zur Teilnahme unter www.die-kuh-ist-weg.com