Dass Slowenien, die nördlichste Republik des alten Jugoslawiens, optisch ein wenig an Österreich erinnert, hat einen guten Grund: Denn rund 1000 Jahre lang gehörte das Land mit den langen Bergzügen und grünen Tälern auch zu Österreich. Für Urlauber hat Slowenien mit seinem sowohl mediterranen als auch alpinen Klima sehr abwechslungsreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten. Da sind zum Beispiel die Heilbäder, darunter auch Rogasca Slatina, oder die großen Weinkellereien von Maribor oder die barocken Bauten der Hauptstadt Ljubljana. Berühmt ist außerdem Lipica, wo früher die Lippizaner für Österreichs Spanische Hofreitschule gezüchtet wurden. Wer in Slowenien zu Gast ist, darf sich natürlich auch nicht die Adelsberger Grotten entgehen lassen. Und auch Wintersportler kommen in den rund zwölf Skigebieten, die sich vor allem durch ihre Preisgünstigkeit auszeichnen, auf ihre Kosten.