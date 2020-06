Tauwetter bringt Gefahren für Helfer mit sich

Zum Teil herzergreifend sind die Geschichten, die die Kameraden vom Versorgungseinsatz mit in die Einsatzzentralen bringen. "Wir waren am Berg oben bei einer alten Frau. Die sitzt in ihrem eiskalten Haus, dort hat es vielleicht zehn Grad gehabt", erzählt Dominik Golser von der FF Amstetten.

Auch sein Vater Wolfgang ist mit nach Slowenien gekommen: "Ich hab einen pensionierten Arzt getroffen, der hat mir erzählt, dass sie heute Nacht eine Geburt gehabt haben. Ohne heißes Wasser, ohne elektrische Beleuchtung. Wie im Krieg, hat er gesagt." Er ist von der Dankbarkeit der Bevölkerung ganz ergriffen: "Die Leute haben geklatscht wie wir gekommen sind. Auf der Straßen sprechen die Menschen an und meinen: ,The Best!'" Ein Mann in Cerknica habe ihm erzählt, so eine Situation habe er in seinen 56 Lebensjahren nicht erlebt.

"Vielen Dank an alle Helfer", sagte auch Landesrat Stephan Pernkopf. "Euer Handeln zeigt, dass wir nicht nur daheim sondern auch beim Nachbarn schlagkräftig helfen können. Gott sei Dank haben wir auch die notwendige Ausrüstung dafür."