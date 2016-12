Ski-Fans trotzten Schnee und Kälte

Das Wetter hat am Mittwoch mit den Fans und den Organisatoren des Ski Weltcups am Semmering kein Erbarmen. Seit den frühen Morgenstunden sind zahlreiche Helfer auf den Beinen, um nach dem nächtlichen Sturm die Rennstrecke wieder fit für den zweiten Tag des Ski Weltcup-Rennens zu machen. "Das ist nur durch viel Arbeit gelungen", sagt eine Helferin.

Von all dem merken die rund 7500 Besucher, die am Mittwoch zum Zielgelände strömen, nichts. Mit Shuttlebussen, die im Zehn-Minuten-Takt verkehren, geht es von den Parkplätzen hinauf auf den Semmering. Oben angekommen, ist der Schneeregen bereits in dichten Schneefall übergegangen.

"Hut ab vor jedem Fan, der hier steht. Es ist wirklich sehr kalt", sagt Helmut Martinelli, der gerade bei einem Stand Hauben probiert. Seine Frau Magdalena und Sohn Tobias beraten ihn. "Ich bin das sechste Mal hier. Nach all den Jahren weiß man, dass man sich sehr warm anziehen muss. Es ist trotzdem sehr kalt, aber irgendwie geht es. Die Organisation ist jedenfalls top. Das mit den Bussen funktioniert super", meint seine Frau.

Liebling Anna

"Es ist super, dass die Anna wieder fährt. Ich lese gerade ihr Buch. Die Karte für das heutige Weltcuprennen habe ich zu Weihnachten bekommen", sagt Burgi Sauer, die gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer Freundin Elena und deren Mutter hergekommen ist. Das Gespräch wird von Jubel und Tröten unterbrochen. Eine Österreicherin stürzt sich die Strecke hinab und die Tausenden Fans sind nicht mehr zu halten. Auch Burgi und ihre Freundin schwingen eifrig die Fahnen.

Der Schneefall wird immer stärker, die Sichtverhältnisse auf die Piste dementsprechend getrübt. Obwohl das sportliche Geschehen noch in vollem Gang ist, haben viele bereits Zuflucht in der Zauberbar gesucht, um sich aufzuwärmen. "Wir sind mit dem Wiener Wahnsinn-Fanbus hergekommen. Die spielen heute Abend noch. Das wird das Highlight", sagt Katja Cap freudestrahlend. "Die Stimmung ist schon jetzt super. Es ist einfach toll, dass das Rennen in der Heimat stattfindet und wir unsere Skistars anfeuern können. Ganz besonders halte ich der Anna Veith die Daumen. Es ist super, dass sie wieder fährt", erklärt Alex Planer.

Neben den Tausenden Fans sind auch LH-Vize Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Petra Bohuslav und Semmerings Bürgermeister Horst Schröttner gekommen, um den heimischen Skifahrerinnen fest die Daumen zu drücken.

