Wilde Natur und reine Zivilisation -nirgendwo in Afrika sind diese beiden Komponenten so gleichwertig vertreten wie in Simbabwe. Ein Hauptcharakteristikum der ehemaligen britischen Kolonie, die an Sambia, Mosambik, Südafrika und Botswana grenzt, sind die vielen Parks und Reservate, die rund 11 Prozent der Landesfläche, das sind immerhin 44.688 qkm, bedecken. Naturschutz wird also groß geschrieben, weshalb in den 14 Safarigebieten das Jagen auch strengen Kontrollen unterliegt. Sehenswert ist vor allem der Hwange-Nationalpark, der eine einzigartige Artenvielfalt aufweist und eines der letzten großen Elefantenreservate beheimatet. Die Viktoria-Fälle sind als die größten Wasserfälle der Welt ebenfalls ein unvergleichliches Naturschauspiel. Und auch Kultur zeigt sich in Simbabwe im XXL-Format: Das Great Zimbabwe National Monument ist die größte noch erhaltene historische Stätte von Südafrika.