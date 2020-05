Sicherheitsalarm nach Mord auf Barbados

Der Mordanschlag auf der Insel Barbados, bei dem unter anderem der 42-jährige Steirer Gerhard S. erschossen wurde, hat auf der Karibikinsel Sicherheitsalarm ausgelöst. Der Generalstaatsanwalt fordert schärfere Gesetze zur Verbrechensbekämpfung; aufgebrachte Bürger wollen sogar die Todesstrafe.



Wie berichtet, wurde in der Nacht zum Mittwoch der in der Hauptstadt Bridgetown wohnhafte Arthur Ch., 79, von Unbekannten an der Eingangstüre seines Bungalows in Salters erschossen. Sein Schwiegersohn Gerhard S., der sich mit seiner Familie gerade im Haus aufhielt, wollte zu Hilfe eilen und wurde ebenfalls ermordet. Die Ehefrau und drei Kinder mussten die Tat mitansehen.



In Mödling (NÖ), wo der Ermordete mit seiner Familie zuletzt gelebt hat, sind die Nachbarn schockiert. Er war ein liebevoller Mensch und Vater", sagt Maria Majka. "Dabei hat er sich schon sehr auf den Urlaub gefreut", sagt die Nachbarin bedrückt.