Shaolin Kung Fu Mönche tanken in der Therme Kraft

Laa an der Thaya – Das Thermenhotel in Laa zählt momentan wohl zu den sichersten Plätzen im Weinviertel. Gestern Mittag stiegen dort rund zwei Dutzend Mönche des Shaolin Kung Fu ab, um sich dort auf mehrere geplante Auftritte in NÖ vorzubereiten.

Ursprünglich war auch in der Therme eine Vorführung vorgesehen. Da aber ein derartiges G’riss um die Karten herrscht, wurde die Veranstaltung in die nahe Sporthalle verlegt.

Dort werden die weltbekannten Kämpfer am 8. Februar um 20 Uhr unter der Leitung ihres Anführers, einem 75-jährigen Altmeister, ihre Zuschauer in die geheimnisvolle Welt chinesischer Philosophie und Mythologie einführen.

