Wer nicht auf Massentourismus aus ist und dennoch nicht gänzlich auf Komfort verzichten will, ist auf den Seychellen goldrichtig. Denn die tropische Inselgruppe direkt südlich am Äquator hat sich in den letzten Jahren zum Geheimtipp gemausert. Erwarten darf man hier allerdings weniger Kultur und Entertainment als vielmehr Natur pur. Und der hat die Regierung sogar explizit den Vorrang eingeräumt. So stehen alleine fünf kleine Seychelleninseln unter strengem Naturschutz und auch der Tourismus ist nur in Maßen gestattet. Dadurch bleibt der paradiesische Charakter des Landes erhalten. Denn die Inseln Praslin, Silhouette, La Digue und sogar die Hauptinsel Mahé bieten nahezu unberührte Landschaften und menschenleere Strände. Doch auch für Aktivurlauber ist gesorgt, denn Taucher, Angler, Radfahrer und Wanderer kommen ebenfalls auf ihre Kosten.