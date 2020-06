Serienbrandstifter in Haft

Mit einem Feuerlöscher in der Hand sprintete am Dienstag ein 52-Jähriger in Rohrendorf, Bezirk Krems, auf die Straße und löschte zwei Autos, die in Brand geraten waren. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Sein Sohn war der gesuchte Brandstifter, der innerhalb von drei Wochen fünf Autos angezündet hatte.

Drei Autobrandstiftungen hatten die Bewohner von Rohrendorf seit Mitte April beunruhigt. Anfangs konnte die Polizei keinen Zusammenhang zwischen den Opfern herstellen. Außer, dass jedes Mal Anzündwürfel auf die Autoreifen gestellt und in Brand gesetzt worden waren. Zum Glück ist das Feuer in einigen Fällen von selber erloschen.

Dann brannte es am Dienstag erneut. Ein Pensionist alarmierte Feuerwehr und Polizei, weil aus seinem vor dem Haus geparkten Peugeot bis zu drei Meter hohe Flammen schlugen, die auch auf einen daneben geparkten Wagen über griffen. Ein Nachbar griff geistesgegenwärtig nach einem Feuerlöscher und konnte die Flammen eindämmen, ehe sie auch noch auf das Wohnhaus des Autobesitzers übergriffen. Doch damit, dass sein Sohn ins Visier der Ermittler kommen sollte, hatte er nicht gerechnet.