Sepp Leitner: Posten nicht ausgeschrieben

Der KURIER-Bericht über die Rückkehr von Ex-SPÖ-Chef Sepp Leitner zu seinem früheren Arbeitgeber, der Arbeiterkammer NÖ, hat hohe Wellen geschlagen. Wie berichtet, gab es jene Abteilung, der Sepp Leitner künftig vorsteht („Betriebsrätinnen- und Funktionärinnenausbildung“) vor wenigen Wochen noch gar nicht. Kritiker orten „Postenschacher“.

Vor seiner Zeit als Berufspolitiker war Sepp Leitner wirtschaftspolitischer Referent in der AKNÖ. In dieser Funktion ließ er sich karenzieren. Nach der verlorenen Landtagswahl kehrte Leitner in die Dienste der AKNÖ zurück. Allerdings nicht mehr als Referent, sondern eine Stufe weiter oben – als Abteilungsleiter.