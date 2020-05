Sensationsfund: Werkzeuge sind rund 500.000 Jahre alt

Damals herrschte am Alpenrand eine Zwischeneiszeit. Das Klima war teils wärmer als heute und es gab viel Wasser und Wild, was die Steinzeitmenschen dorthin gelockt hat. Binsteiner geht davon aus, dass die Fundstelle keine serienmäßige Produktionsstätte der Werkzeuge war, sondern ein Schlachtplatz. Die Steinzeitmenschen haben bei der Jagd meist Großwild erbeutet, beispielsweise ein Mammut oder ein Wildpferd. Nach dem Erlegen der Beute fertigten sie aus Flusskieseln Faustkeile, Schlägel und scharfkantige Abschläge. Damit konnten sie Felle aufschneiden, Fleisch zerlegen und Knochen aufhacken, um an das Mark zu kommen.

Binsteiner bearbeitet die 500.000 Jahre alten Sensationsfunde nun wissenschaftlich gemeinsam mit dem Linzer Stadtarchäologen Erwin Ruprechtsberger. Die Gemeinde Haidershofen fördert die Forschungen.