Senatsbeschluss rettet Wachauer Brauchtum

Doch vergangenen Sommer flatterte deswegen erstmals eine Geldstrafe – ausgestellt von der Bezirksbehörde in Krems – ins Haus. Indem Thiery aus einer Zille Hunderte kleiner Kerzenlichter – in Eierschalen und auf schmalen Holzbrettchen montiert – auf der Donau aussetzte, habe er sowohl gegen das Schifffahrts- als auch Veranstaltungsgesetz verstoßen, lauteten die Vorwürfe der Bezirkshauptmannschaft. Sein Rechtsanwalt und Cousin Gottfried Thiery legte beim UVS in St. Pölten Beschwerde ein. Und tatsächlich: "Das Verfahren wurde eingestellt", bestätigte UVS-Vizepräsident Berthold Kindermann-Zeilinger auf KURIER-Anfrage. Es sei keine Gefahr für die Schifffahrt erkennbar. "Solche kleinen Brettchen sind keine Schiffskörper. Das müssten schon zumindest Flöße sein. Und eine Veranstaltung ist das auch nicht, weil sie nirgends öffentlich bekannt gemacht wurde", erklärt Kindermann-Zeilinger.

"Hätten wir tatsächlich eine Genehmigung benötigt, wär das mit hohen Kosten verbunden gewesen. Also wäre dieses Brauchtum mit einem Schlag zum Erliegen gekommen", sagt der Hotelier. Die Entscheidung sei ein Erfolg für die Wachau.