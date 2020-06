Semmering-Basistunnel: Baustart trotz offener Verfahren

Südbahn Der 27,3 Kilometer lange "Semmering-Basistunnel neu", der rund 3,1 Milliarden Euro kostet, soll Ende 2024 in Betrieb gehen. Durch die Fertigstellung der mindestens 5,2 Milliarden teuren Koralmbahn von Graz nach Klagenfurt soll die Fahrzeit von Wien nach Klagenfurt von derzeit vier Stunden auf zwei Stunden und 40 Minuten, in fernerer Zukunft sogar auf zwei Stunden, verkürzt werden.

Nord-Süd-Transversale Die Südbahn mit den beiden Tunneln ist das südliche Teilstück des sogenannten Baltisch-Adriatischen Korridors von Danzig ( Polen) an der Ostsee über Tschechien, die Slowakei und Österreich nach Bologna in Italien. Mit dem Hauptbahnhof Wien, dem neuen Hauptbahnhof Graz und der Koralmbahn soll der Tunnel gewährleisten, dass die Südbahn im Güter- und Reiseverkehr an Attraktivität gewinnt.