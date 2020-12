Selbstbewusst: „Stadler ist eine Marke in St. Pölten“

Stadler: „Ich glaube, dass die Menschen jetzt auch keine langen Wahlkampfauseinandersetzungen wollen. Die Themen und Problemstellungen, ob in der Wirtschaft oder am Arbeitsmarkt, sind so gewaltig, dass man ohnehin schauen soll und muss, dass auch vor der Wahl bis zum Schluss gearbeitet werden kann. Und dass man danach wieder sehr schnell in die normale Arbeit einsteigt, um die Probleme für St. Pölten, für die Bevölkerung zu lösen.“

Stadler hier, SPÖ da

Ob auf Plakaten oder in den sozialen Netzwerken – der Wahlkampf ist ähnlich wie vor fünf Jahren auf das Stadtoberhaupt fokussiert. Seine Partei, die SPÖ, spielt da eher eine untergeordnete Rolle.

Warum? „Stadler ist mittlerweile eine Marke in St. Pölten geworden. Das verhehle ich gar nicht, das ist eine Tatsache“, sagt er. Er stehe aber in jeder Minute ganz klar zu seiner sozialdemokratischen Einstellung. Als Bürgermeister müsse man allerdings in verschiedenen Situationen, speziell in Sachfragen, auch überparteilich agieren können.