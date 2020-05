Sechsjähriger stürzt aus Fenster

Einen riesigen Schreck erlebte eine Familie am Mittwochabend in Tribuswinkel. Der kleine Yasin war in einem unbeaufsichtigten Moment auf einen Fenstersims im ersten Stock eines Einfamilienhauses geklettert und aus dem Fenster gefallen. Er erlitt Prellungen und Kopfverletzungen, dürfte aber Glück gehabt haben und wieder ganz gesund werden.



Das Unglück passierte gegen halb zehn Uhr. Der Sechsjährige war gemeinsam mit seiner Mutter bei seiner 23-jährigen Schwester zu Besuch, die in einem Haus gleich nebenan wohnt. Der Bub soll laut Polizei mit seiner zweijährigen Cousine im Wohnzimmer des Einfamilienhauses gespielt haben. Die beiden Frauen haben sich demnach im Garten vor dem Haus unterhalten.



Wie es dann zu dem verhängnisvollen Sturz gekommen ist, kann man nur vermuten. Der Sechsjährige dürfte während des Spielens auf das Fenstersims geklettert sein. Von dort stürzte er nach draußen. Dreieinhalb Meter tief fiel er auf einen betonierten Platz unter dem Fenster.