SCS: Lifting für die Shopping-Grand-Dame

Die etwas in die Jahre gekommene SCS wird "innen und außen runderneuert", so Cech. Heuer werden bereits neun Millionen Euro verwendet. Mehr als die Hälfte davon verschlingt das Parkdeck, das arge Schäden durch Streusalz hatte und bis Oktober geschlossen bleibt. Mehr werden die Parkplätze zwar nicht, aber bereits auf der Zufahrt sollen elektronische Info-Anzeigen auf den Status hinweisen.



Dass es im SCS-Stammhaus kein Tageslicht gibt, wird nun mit einem ersten Deckendurchbruch geändert. Weitere sollen folgen. Dazu wird die Einkaufsmall verbreitert und durch eine riesige Gastro-Anlage aufgewertet. Innen und außen kommen Ruhezonen dazu: "Wir haben teilweise ein Betonwüste, die nun mit mehr Grün und auch Schanigärten gestaltet wird", sagt Cech. Was der Kunde nicht sieht, aber spüren soll sind Investitionen von mehr als einer Million in die Lüftungsanlage. Nach Kundenkritik wir eine Million in neue WC-Anlagen gesteckt. "Bis Weihnachten wollen wir keine Baustelle mehr im Haus haben", meint Cech. Bis 2014 folgt dann sukzessive die weitere Modernisierung mit Deckendurchbrüchen für mehr Tageslicht, Neugestaltung der Eingänge und des Parkplatzes sowie der Zufahrten.