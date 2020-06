Schwere Unfälle fordern Einsatzkräfte

Bei Waidhofen/Thaya hat sich am Sonntagnachmittag ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw mit Wiener Kennzeichen war über eine Böschung auf eine Landesstraße gestürzt. Der Lenker wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Das Auto war auf Höhe der Einfahrt Waidhofen-Ost rechts von der Fahrbahn der B5 abgekommen und auf die Leitschiene aufgefahren.In der Folge überschlug sich der Pkw, stürzte über eine Böschung und landete auf der etwa zehn Meter tiefer liegenden L60. Der Lenker wurde dabei verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden.

Bei zwei Frontalzusammenstößen in NÖ sind schon Samstag drei Personen teils schwer verletzt worden. Die Karambolagen hatten sich in Prellenkirchen (Bezirk Bruck a.d. Leitha) und Tullnerbach (Bezirk Wien-Umgebung) ereignet, berichtete die Landespolizeidirektion. In Prellenkirchen war eine Frau, 47, mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte den Wagen eines 65-Jährigen gerammt. Die Lenkerin erlitt bei der Karambolage schwere Verletzungen. Sie wurde von einem „Christophorus“-Hubschrauber des ÖAMTC ins Lorenz Böhler-Unfallkrankenhaus nach Wien geflogen. Der 65-Jährige blieb unverletzt.

In Tullnerbach war ein 47-Jähriger laut Polizei nach rechts von der B44 abgekommen, worauf er das Lenkrad seines Autos verriss und in der Folge mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Er wurde bei dem Zusammenprall eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr befreit werden. Ein Notarztwagen transportierte den Schwerverletzten in das Hanusch-Krankenhaus nach Wien. Der andere Lenker, 42, wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Tulln gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die B44 war nach der Karambolage etwa eine Stunde gesperrt.