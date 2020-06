Schweizer werben um Weinviertler HTL-Absolventen

In den kommenden Wochen wartet für die 5. Klasse der HTL Zistersdorf der vorläufige Höhepunkt ihres Lebens, die Matura. Im Anschluss heißt’s für die zum überwiegenden Teil mit Burschen gefüllte Klasse zwar ab zum Präsenzdienst. Doch die Weichen für die berufliche Zukunft werden bereits in der Schule gestellt.

"Die Arbeitslosigkeit in der Branche ist negativ, unsere Absolventen sind sehr gefragt", freut sich Adalbert Svec, Fachvorstand für Gebäudetechnik an der HTL. So gefragt, dass nun sogar die Schweiz darauf aufmerksam geworden ist.

"Eine Absolventin hat sich vor einige Jahren bei uns beworben", beschreibt Sebastian Beinl, Personalchef von Cofely Österreich den ersten Kontakt mit der Schule. Mittler Weile hat sich eine drei-jährige Kooperation entwickelt, die sich auch auf die Ausbildung auswirkt. "Wir sprechen uns da, so gut es geht, ab", sagt Svec, ganz nach dem Motto: Was braucht ihr, was können wir bieten. Über Praktika hat es in den vergangenen Jahren bereits die ersten Kontakte mit den Schülern gegeben. Ab Sommer werden dann die ersten Absolventen in das Unternehmen eintreten.