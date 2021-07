Fazekas ist zurückgetreten

Damit trat Fazekas schließlich ab, wie er zuletzt gewaltet hatte – begleitet von heftiger Kritik. Der Opposition erfolgte sein Rückzug zwei Wochen nach jener Gemeinderatssitzung, bei der ihm die Hälfte der Parteimitglieder das Misstrauen ausgesprochen hatte, nicht schnell genug. In der SPÖ hatten Grabenkämpfe um die Nachfolge stattgefunden. Schließlich habe jener Teil der Partei, der Fazekas die Treue gehalten habe, nachgegeben. „Damit zeigen wir Verantwortung“, sagt die scheidende Klubobfrau Eva Gerdenits. Ein kommunalpolitischer Neustart sei durch den Rücktritt möglich.

Zumindest die Grünen bezweifeln das stark. Das Vorgehen von Fazekas und „seiner Gruppe“ sei verantwortungslos, sagt Peter Pinka. Die Stadt sei praktisch unregierbar, die neuen Mandatare könnten sich nicht so schnell einarbeiten. „Das ist ein Schritt in Richtung Neuwahlen.“ Auch ÖVP-Chef Ernst Viehberger spricht Gerdenits die Verantwortung durch das zögerliche Verhalten ab. Er fordert nun, alle Fakten auf den Tisch zu legen. Die FPÖ will Frauenberger einen Vertrauensvorschuss geben. Sie fordert jedoch einen Verkauf des Multiversums.