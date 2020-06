Nitsch im Visier der Finanzpolizei

Das Ehepaar Nitsch, das am Dienstag im Ausland weilte, und von der Aktion überrascht wurde, nahm erst in den Abendstunden Stellung. Gegenüber dem KURIER sagte Rita Nitsch: "Es war so viel Geld im Safe, wie wir immer gesagt haben." Wie es jetzt zu den Vorwürfen kam, kann sie sich nicht erklären. Detektiv Guggenbichler stellte sie kein gutes Zeugnis aus: "Er hat seine Arbeit nicht erledigt und nicht einmal einen Abschlussbericht geliefert."

Seinen Ausgang hat die heikle Causa mit dem Einbruch 2013 genommen. Damals hatten es die Täter auf den Tresor abgesehen. Darin verwahrte der Aktionist Bargeld und Schmuck auf. Nach Angaben der Familie Nitsch sollen die Täter rund 500.000 Euro Beute gemacht haben.

Nitsch war zum Zeitpunkt des Einbruchs mit seiner Frau im Theater. Als er gegen Mitternacht ins Schloss zurückkehrte, musste er feststellen, dass eingebrochen worden war. Nitsch zeigte sich nach dem Einbruch "sehr traurig".